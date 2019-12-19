«Есть!»: ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео

Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Обстоятельства ЧП в центре Москвы нуждаются в уточнении. Пока поступает противоречивая информация не только о числе погибших и пострадавших, но и о количестве самих преступников.
Как бы то ни было, стрелок, открывший огонь по силовикам и прохожим в центре Москвы был ликвидирован. Последние мгновения жизни преступника сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал телеграм-канал Baza. «Есть, есть!», – не стали скрывать своего отношения к ликвидации стрелка люди по ту сторону объектива. «Завалили походу», – констатировали свидетели.
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Последнее: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил проверить телеканал «Наш» из-за трансляции пресс-конференции российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил член совета Сергей Костинский в Facebook. «Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», – написал он. Ранее YouTube подтвердил кибератаку на трансляцию пресс-конференции […]
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