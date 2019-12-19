Лазарев рассказал о самом большом страхе при воспитании детей

Несмотря на тот факт, что у артиста довольно плотный график, он все равно старается уделять каждую свободную секунду своим ненаглядным чадам. Дети растут в достатке и в атмосфере мира, царящей в семье, однако поклонники все равно беспокоятся – как же они без матери? Впрочем, отсутствие второй родительницы Сергей не считает проблемой, ведь он и сам вырос в неполной семье.

«Главное – что в детстве мама одарила меня любовью. И воспитала меня

прекрасным человеком. Что касается моих детей… Никита пока не задает

вопросов. Я ему объясню, что бывают разные семьи. К примеру, моя

племянница растет без папы, потому что брата не стало несколько лет

назад», – рассказал Лазарев в интервью изданию StarHit.

По словам знаменитости, в его семье все дорожат друг-другом. Он подчеркнул, что между детьми не возникает конфликтных ситуаций, связанных с ревностью. Более того, Сергей отметил, что сын нисколько не расстроился, услышав, что у него будет сестричка. Наоборот. Мальчик очень хотел, чтобы у него появилась младшая родственница и даже выбрал ей имя.

Правда, звезда отечественного шоу-бизнеса, что его пугает не столько отношение детей к отсутствию матери, сколько к статусу отца. Все же Лазарева знают, как одного из самых ярких артистов российской, да и зарубежной тоже, сцены.

«Никита уже понимает, что папа – известный певец. Но

я не хочу, чтобы ему постоянно говорили: «А вот папа…». Да, папа —

пример, но сын не обязательно должен повторять мой путь. Я хочу избавить

детей от давления авторитета. Раздумываю над тем, как сделать так,

чтобы ребенок в возрасте 15 лет не взбрыкнул, потому что у него все и

так в шоколаде, и можно ничего не делать. Вот это, на мой взгляд, самая

большая опасность, от которой стараюсь их уберечь», – подчеркнул певец.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 15 Дек 2019 в 10:29 PST

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