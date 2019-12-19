Момент ликвидации стрелявшего в центре Москвы сняли на видео

В Сети опубликовали видеозапись с моментом ликвидации устроившего стрельбу в Москве на Лубянке нападавшего.
На кадрах, опубликованных РЕН-ТВ, видно, как вооруженный мужчина спрятался от правоохранителей за колоннами. Он был одет в черную одежду, за спиной находится рюкзак.
Через несколько секунд после начала ролика в него попали, и злоумышленник упал.
«Снайпера, да?», – спросил голос на записи.
«Да», – ответил ему другой.
В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего.
Ранее сообщалось, что состояние двоих раненых в ходе перестрелки сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое, один из сотрудников спецслужбы погиб.
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