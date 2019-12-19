Преподаватель Псковского филиала академии ФСИН РФ задержан по подозрению в убийстве

Следственный комитет по Псковской области возбудил уголовное дело по факту убийства 54-летней местной жительницы. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
По данным следствия, подозреваемый подал заявление о явке с повинной, в настоящее время он задержан. Из материалов уголовного дела следует, что 13 декабря в ходе застолья между мужчиной и его знакомой разгорелся конфликт. Злоумышленник нанес женщине телесные повреждения, от которых она скончалась.
«Затем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый вывез тело потерпевшей в лесополосу за пределами города и закопал», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается, вскоре следствие намерено предъявить задержанному обвинения и направить материалы дела в суд.
Ранее по подозрению в убийстве был задержан председатель фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов.
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