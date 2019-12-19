Преподаватель Псковского филиала академии ФСИН РФ задержан по подозрению в убийстве

19.12.2019, 20:19, Новости дня

Следственный комитет по Псковской области возбудил уголовное дело по факту убийства 54-летней местной жительницы. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, подозреваемый подал заявление о явке с повинной, в настоящее время он задержан. Из материалов уголовного дела следует, что 13 декабря в ходе застолья между мужчиной и его знакомой разгорелся конфликт. Злоумышленник нанес женщине телесные повреждения, от которых она скончалась.

«Затем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый вывез тело потерпевшей в лесополосу за пределами города и закопал», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, вскоре следствие намерено предъявить задержанному обвинения и направить материалы дела в суд.

Ранее по подозрению в убийстве был задержан председатель фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Инновационная модель компании Илона Маска Tesla Cybertruck ещё не вышла на мировой рынок, а «русскую версию» не так давно заметили на дорогах Москвы. Пользователи Сети обсуждают ролик, в котором можно рассмотреть результат работы оставшихся неизвестными отечественных умельцев. Видео с «русской» Tesla Cybertruck, недавно появившееся в Instagram, не раскрывает ни личность создателя оригинальной модели, ни подробности […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика