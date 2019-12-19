Мнение: Деанон. Граф с канала Грибоедова

Добрый день, КОНТ!) Следуя на поводу ваших интересов, продолжаю рубрику деанонов.

Сегодня попробуем установить диагноз одного пассажира, который, по только ему известным причинам, считает что живет в США.

Оно и понятно — из США такие комментарии писать безопаснее.

Автор «Мак сим» посвятил переписке с этим поциентом целый материал, почитать можно вот тут. Собсна, именно после того как я ознакомился, отсмеялся, мне и пришла в голову мысль глянуть на этого Лекомта ближе.

Беглый осмотр его блога показал, что Лекомт плотно заседает на Эхе Москвы. Топаем туда. Показываем корочки и задаем вопрос админу по сабжу. Админ Эха теряет сознание и некоторое количество жидкости и тут же сдает нам уже удаленный аккаунт.

И перед нами предстаёт, как он сам себя называет — le comte boris de lassan. Целый граф…

Впрочем, графья точно так не разговаривают, поэтому, откидываем лишнее, оставляем Борис Лассан и находим нужное.

Итак, Лассан Борис Вячеславович, 15 мая 1946 года по недоразумению рождения. Бывший игратель руками на фортепьяно. Нынче, по недосмотру государства, пенсионер и борец с режимом.





Это сканы с сервиса Спрашивалка, где Боря успел задать всего несколько вопросов, после которых получил черенок от лопаты.

А это было под каким-то видео какого-то Сванидзе.

Картина заболевания поциента все больше складывается и понятна уже не только врачам, но даже и санитарам.

К этому остается добавить только два момента, которые у читателей уже не вызовут удивления. Вот тут «Борис, назначивший себя графом», подписывает обращение вместе с Каспаровым и Шендеровичем на тему возврата Крыма украм и прочие влажные фантазии.

А второй момент касается истории месячной давности, когда некто Гусейнов высказался на тему русского языка и некие какбыписатели и вродебыученые его поддержали. Среди подписавшихся за поддержку Гусейнова был и Борис Вячеславович Лассан.

Кстати, Яндекс моментально выдает его домашний адрес, хотя понятно, что никто не станет щемить этого старого маразматика — само усохнет.

Это на сколько нужно быть отбитым, чтобы на Эхо аккаунт бы удален, а ЖЖ заблокирован РКН? Впрочем, это вопрос риторический.

Пока готовил заметку, подумалось, что некий блогер, известный нам как Дуся, младше сегодняшнего пассажира на 9 лет. Как вы думаете, его ждет такая же печальная участь?

Всем хорошего настроения и только хороших новостей!)

Источник: Конт

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