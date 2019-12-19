Мнение: Не мешайте им! ТАК хочется посмотреть,как они будут присоединять Кубань!

В стенах верховной зрады Украины состоялось открытие псевдоисторической выставки «История украинской Кубани»…

«Сегодня там миллионы людей, которые являются фактически этническими украинцами, которые имеют украинские корни, чувствуют свою связь с Украиной, поэтому мы создали такое объединение, и очень рады тому, что сегодня мы можем открыть выставку о Кубани, её связях с Украиной, о том, как сто лет тому назад Кубань хотела присоединиться к украинскому государству. Мы уверены, что нужно возвращать всех этнических украинцев, родившихся за границами Украины к нам, в наше социальное и культурное украинское поле. Кубань – это только один из таких примеров», – заявил организатор выставки, придурок из «Европейской солидарности» и глава внефракционного объединения «Кубань» Алексей Гончаренко…

Какая интересная логика! Переделай гимн, добавь какие нибудь географические объекты и на этом основании требуй территории? Удивительные люди эти древние шумеры в турецких шароварах.

На этом бред Гончаренко не закончился… Исторически Кубань якобы является частью Украины, и Киев должен сделать всё возможное, чтобы заполучить регион в свою сферу влияния, продолжил фантазировать Гончаренко…

При этом у себя в фб он написал:

У меня один вопрос: — Какого хрена, это чучело не пишет на своей ридний украинский мови, а использует язык «агрессора»? Не плохо было бы обложить этих говнюков налогом, за использование русского языка…

А знает ли этот неумный человек, сколько русских проживало в 1926 году в городе Одессе? Следуя логике этого мудрилы, Россия тоже не имеем права исключать этот город, да и не только этот…

При этом В. Коннилов обратил внимание, что Гончаренко далеко не силен в географии

Пусть этот херой приезжает на Кубань и там озвучит свой бред… Посмотрим какой получит ответ…

Сколько феерического бреда несется от этой дикой страны… мне порой даже кажется, что я родился в какой-то другой стране, с другими людьми, и с другой историй… историей, которая неотъемлема от России, а это какие — то орки, которые захватили Украину…

Всему свое время…

Ваш Таксист…

Источник: Конт

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