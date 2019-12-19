Детей российских разведчиков-нелегалов признали канадцами

19.12.2019, 20:03, Новости дня

Верховный суд Канады подтвердил решение Федерального апелляционного суда и признал гражданами страны Александра и Тимофея Вавиловых, родившихся в Торонто сыновей российских разведчиков, сообщил телеканал CBC.

Канадские власти пытались лишить Александра и Тимофея гражданства с 2014 года, так как их родители – Андрей Безруков и Елена Вавилова – в 2010 году были арестованы по обвинению в ведении разведывательной деятельности в пользу РФ под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Их сыновья родились в Канаде в 1990-е годы, сообщает ТАСС.

Как утверждали канадские власти, молодые люди не имеют прав на гражданство страны.

9 июля 2010 года Россия передала США обвиненных в госизмене Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина, указ о помиловании которых подписал президент России. Одновременно США передали РФ Владимира и Лидию Гурьевых, Михаила Куцика и Наталию Переверзеву, Андрея Безрукова и Елену Вавилову, Михаила Васенкова и Вики Пелаес, Анну Чапман и Михаила Семенко.



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