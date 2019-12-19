Пять человек пострадали в ходе перестрелки в Москве

19.12.2019, 20:00, Новости дня

В ходе стрельбы в центре Москвы у зданий ФСБ пострадали пять человек, сообщили в Минздраве.

Им сейчас оказывают медицинскую помощь, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что состояние двоих раненых сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое, один из сотрудников спецслужбы погиб.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Польша анализирует слова президента РФ Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучает возможность дипломатической реакции, сообщил замглавы МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк. Шинковский вель Сенк заявил, что Варшаве нужно время, «чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», передает РИА «Новости». «Я глубоко чувствую, что мы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика