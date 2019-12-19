Пять человек пострадали в ходе перестрелки в Москве

В ходе стрельбы в центре Москвы у зданий ФСБ пострадали пять человек, сообщили в Минздраве.

Им сейчас оказывают медицинскую помощь, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что состояние двоих раненых сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое, один из сотрудников спецслужбы погиб.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего.

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