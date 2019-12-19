«Ъ»: В результате стрельбы на Лубянке один силовик погиб, трое получили ранения

В результате стрельбы на Лубянской площади в Москве один силовик погиб, трое получили ранения, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ.

Источник издания подтвердил также, что нападавший убит. Пока неизвестно, действовал ли он в одиночку или в составе группы.

«Интерфакс» со ссылкой на Минздрав сообщает, что в результате стрельбы тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ.

Другой источник «Ъ» в ФСБ сообщил, что «возможное взрывное устройство обнаружено, работают взрывотехники, пустили робота».

Личность стрелка устанавливается. СК сообщает, что заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

С Лубянской площади эвакуируют людей, прохожих просят покинуть площадь в целях безопасности. Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, около со зданиями ФСБ, оцеплена. На площади дежурят наряды полиции в защитной экипировке и машины «Скорой помощи». Проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыт автобусом.

Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия около со зданием ФСБ в среду вечером. По данным источника РБК, стрельбу открыли в приемной спецслужбы. После этого нападавший выбежал на улицу. Вскоре после начала стрельбы в городе был введен план «Сирена».

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