ФСБ: Нападавших на Лубянке было трое, они убиты. Погибли сотрудник ФСБ и сотрудник ГИБДД

Стрельбу в приемной ФСБ на Лубянке открыли три человека, все они убиты, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Также сообщается о гибели сотрудника ФСБ. По данным издания Baza, это 35-летний Константин Однолепков. Пуля попала ему в голову, он скончался в скорой.
«Стрельба в приемной ФСБ в Москве по адресу: ул. Кузнецкий Мост, д. 23, произошла в 18:10. Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной», — рассказали в пресс-службе.
После этого выживший участник нападения пробежал около 300 метров — до конца улицы Кузнецкий Мост и, отстреливаясь, завернул на площадь Воровского. Затем он забежал в один из домов на улице Большая Лубянка и забаррикадировался там.
«Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и СОБРа. В ходе перестрелки, в 19:15 преступник был убит. Личности убитых устанавливаются», — добавили в ЦОС ФСБ.
Спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт.
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