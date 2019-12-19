Автоновости: После обновления «Яндекс.Авто» будет сам искать автомобили

«Яндекс» готовит новую версию системы «Яндекс.Авто», которая позволит планировать маршрут до поездки, следить за дорожными событиями и оплачивать заправку, а также обзаведется еще рядом функций.

Так, поменяется пользовательский интерфейс: в новой версии "Яндекс.Авто" на главном экране появятся сервисы, которыми водитель пользуется чаще всего. Раньше при запуске отображался только навигатор, а сейчас на первом экране можно будет найти любимую музыку или избранные маршруты. Будет и единый интерфейс музыкального плеера. Неважно, слушает водитель радио или треки с телефона по Bluetooth или проводу, плеер всегда выглядит одинаково.

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"Яндекс.Навигатор" в телефоне и на бортовом компьютере свяжут вместе: единый аккаунт "Яндекса" позволяет водителю планировать маршрут еще дома. В приложении можно посмотреть, где припаркована машина, построить от нее маршрут и одной кнопкой перенести его на экран бортового компьютера.

В "Яндекс.Авто" теперь встроены "Яндекс.Заправки", которыми можно оплатить топливо прямо из автомобиля. Как только водитель приедет на АЗС, бортовой компьютер поймет, где находится, и предложит оплатить заправку не выходя из машины, так как в системе можно выбрать колонку и объем топлива.

Навигатор в "Яндекс.Авто" научили распознавать шесть типов камер и предупреждать о приближении к ним, в том числе голосом. Например, он скажет, что водитель подъезжает к камере контроля перекрестка или камере на остановку, даже без построенного маршрута.

Перед установкой нужно будет обновить систему до версии 1.7 — она появится в ближайшее время. Водители, которые дополнительно устанавливали себе в машину "Яндекс.Авто", смогут сделать это сами в настройках. Те, у кого "Яндекс.Авто" был встроен в автомобиль изначально, получат обновления постепенно у дилеров. В обновление также включены возможности из предыдущих версий системы.

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