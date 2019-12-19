Мнение: Импичмент

Палата представителей Конгресса США утвердила список обвинений Трампу, чем запустила юридическую процедуру импичмента. Однако далее эта процедура требует квалифицированного согласия Сената, в котором большинство у республиканцев. И хотя Трамп несистемен по отношению к традиционному истеблишменту, но партийные разногласия очевидно не дадут республиканцам войти в блок с демократами. Кроме того, и идеологические расхождения, да еще и в период острого системного кризиса — в общем, на этом импичмент можно считать завершившимся.

Собственно, Трамп вполне спокойно отреагировал на произошедшее, тем более, что оно вполне прогнозировалось. Основной вопрос о власти всё равно будет решаться в ноябре 20 года, и пока у демократов все очень неважно — наиболее вероятный кандидат от их партии Байден уже попал в серьезный скандал, который продолжает разрастаться — администрация дозированно вбрасывает данные о масштабном воровстве, где из Украины были выкачаны миллиарды, большую часть из которых присвоили деятели предыдущей администрации. На Украину американцам, в общем-то, плевать, но демократы по американской классификации — это практически левые, которые все из себя заботятся о народе. А потому воровать им как бы неприлично. Электорат демократов попадает в классический психологический тупик — вы что, хотите, чтобы воры попали во власть?

(У демократов есть запасной вариант с Блумбергом, но Блумберг слишком поздно "выстрелил", да и демократ он совсем недавно — до этого он был видным представителем партии республиканцев. Опять же — миллиардер, что для электората демократов не есть хорошо. Шанс у Блумберга есть, но пока он не слишком велик, хотя есть и ходы, с помощью которых можно резко стартовать в случае необходимости)

Уже сейчас понятно, что нынешняя предвыборная кампания в Штатах бужет иметь отчетливый негативный подтекст войны компроматов. Этим, в общем-то, никогда не брезговали, но сейчас чернуха будет особенно востребована, так как предложить что-то прорывное и позитивное не могут ни одни, ни другие. А значит, будут топить друг друга.

Импичмент — это не про отставку Трампа, демократы не идиоты, чтобы не понимать невозможность прохождения процедуры через Сенат. Импичмент — это повод усилить войну компроматов. Байден — вор, Трамп — лжец. Вокруг этих тезисов и будет строиться предвыборная кампания 20 года обеих партий.

Источник: Эль Мюрид

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