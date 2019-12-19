Мнение: Горение эффективных менеджеров

«Эффективные менеджеры» путинского розлива опять дали стране «прикурить». Расскажем об их «горении» на работе.
«Коммерсант» потряс страну новостью, что последствия пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» предварительно оцениваются в 95 млрд. рублей. Ничего себе, пожарчик! При том, что стоимость крейсера такого класса и такого срока службы, как «Адмирал Кузнецов», оценивается в 110 млрд. рублей.
95 млрд. рублей … Как бы это наглядно представить, что за сумму спалили путинские? Сколько сгорело? Измерим в тоннах. 10 млрд. рублей купюрами по 5000 рублей – 2 тонны. Значит, 95 млрд. – это почти 20 тонн денег крупного номинала.
То есть путинские «эффективные менеджеры» фактически привезли 20 тонн налогов граждан, складировали их и сожгли. Прямо «джокеры» какие-то.
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Источник: СерпомПо
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