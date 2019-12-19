Один сотрудник ФСБ погиб после перестрелки в центре Москвы

Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы, об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
Об этом информирует РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре столицы.
В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего, однако позже появились сведения, что нападавших было трое.
Двое из них, предположительно, задержаны. Перед этим рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.
Сообщалось, что состояние двоих раненых сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое.
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