Один сотрудник ФСБ погиб после перестрелки в центре Москвы

Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы, об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Об этом информирует РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре столицы.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего, однако позже появились сведения, что нападавших было трое.

Двое из них, предположительно, задержаны. Перед этим рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.

Сообщалось, что состояние двоих раненых сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое.

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