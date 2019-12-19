Окружной админсуд Киева открыл дело против Богдана по иску Ноняка

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску отстраненного главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка к руководителю Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба суда.

Среди требований иска – признать противоправными действия Богдана по инициированию вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и освобождения Ноняка от должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма премьер-министру Украины.

Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса президента в инициировании вышеупомянутых вопросов.

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

В суде напомнили, что в производстве Окружного административного суд Киева находится дело по иску Ноняка к Кабмину об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

18 июля 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что 17 июля Ноняк был отстранен от выполнения обязанностей главы Укртрансбезопасности по причине значительных недочетов в работе.

Сам Ноняк заявил, что «не держится за кресло», но не позволит «нивелировать результаты, которых удалось достичь благодаря слаженной работе всей команды» на протяжении более чем трехлетнего периода его руководства службой и будет максимально способствовать проведению служебной проверки, потому что ему нечего скрывать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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