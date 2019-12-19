Мнение: Куриная зависть

У Ксении Собчак и Оксаны Лаврентьевой — много общего. Обе — страшненькие: одна похожа на лошадь, другая — на 80 миллионов других баб средней паршивости. И та, и другая замужем за бездарностями-нищебродами.



Фото: Соцсети

Похожим друг на друга бабам почему-то всегда хочется поделить территорию. Альфы сражаются с альфами, омеги — с омегами.

Среди приличных людей Собчак и Лаврентьева — омеги, хамоватые, истеричные выскочки с сомнительной репутацией. Однако в кругу спившихся полусветских куриц каждая из них хочет блистать.

Приживала Ксении режиссёр Богомолов снял про Лаврентьеву и её мужа обидный, но довольно справедливый, на мой взгляд, клип. Лаврентьева находит на улице помойного кота и приводит его в дом.

Чем вам не история любви Лаврентьевой и писателя Цыпкина, ныне живущего, по слухам, на алименты бывшего покровителя Оксаны?

Лаврентьеву такая правда обидела. Ничто не обижает сильнее, чем правда, согласитесь?

В общем, Оксана перестала общаться с Ксюшей.

На днях Лаврентьева удивила даже меня: запилила в Эскортограм собственную фотографию очень и очень откровенного содержания.

Ксюшадь тут же нанесла по Оксане удар, разместив в Инстаграме пост:

Давно заметила по фоткам в инстаграме. Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40 с хвостиком это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее».



Вы знаете, хорошая у Лаврентьевой жопа. В голове — говно, но жопа и впрямь хорошая. У Ксении же задница всегда была, есть и будет ужасной. Узенькие плечи и широкая, рыхлая жопа сковородкой, туловище динозавра — самой некрасивый тип женской фигуры. Его мы и наблюдаем у Собчак.

Увидев подтянутую задницу Лаврентьевой, Собчак ей тупо позавидовала. По-куриному позавидовала тому, что у заклятой соперницы — лучше жопа.

Муж — такой же нищеброд и лузер, рожа — некрасивая, а вот жопа — лучше. Этого Собчак стерпеть не смогла и надристала в Инстаграме глубокомысленный пост о том, что показывать 40-летней бабе жопу — смешно.

Может, Ксюшадь и права. Может, и смешно, и даже неприлично, хотя кто бы говорил о приличиях.

Я лично считаю, что у Лаврентьевой в голове — ссаный синтепон, если, будучи мамой школьника, она сочла хорошей идеей опубликовать фотографию себя голой в сексуально-призывной позе.

Представляете, как будут травить её мальчишку друзья за эту фотографию? Об этом Оксана, конечно же, не подумала. Ей нужно показать всему миру, что жопа у неё — не рыхлая, что её ещё можно трахать.

Только вот Ксения, отчитав бывшую подругу, лукавит. Ксенией движет не хороший вкус, которому претит фотография 40-летней голой и глупой бабы, а банальная зависть. У Лаврентьевой жопа хорошая, а у самой Собчак нет.

Цыпкин прибежал защищать свою хозяйку-жену, написав Ксении комментарий:

1. Не завидуй. 2. … уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все.

Ну, как тут Ксении забыть, если у Лаврентьевой жопа — хорошая, а у неё самой — нет?

Не забудет. Не простит.

А вы сталкивались с бабской завистью? Нет, не по отношению к вам. Тут вы мне сейчас наврёте в три короба о том, как вам все завидуют. Расскажите мне лучше правду. Расскажите о том, кому завидуете вы.

Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро

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