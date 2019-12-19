На семью парализованной Заворотнюк свалилась новая беда

19.12.2019, 19:37, Разное

Родные Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным борется
с онкологией, сейчас приходится непросто. Они все внимание и силы направили
на помощь больной раком звезде. Ходят слухи, что члены семьи по очереди дежурят
в палате знаменитости.

Ко всему прочему близкие Заворотнюк вынуждены периодически
отслеживать появляющуюся в СМИ информацию о состоянии актрисы. При необходимости
делать опровержения. Естественно, в такой круговерти что-нибудь можно забыть. Например,
оплачивать коммунальные услуги.

И вот на головы родственников многострадальной знаменитости свалилась новая беда: 76-летняя мама звезды ситкома «Моя прекрасная
няня» Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Платежи перестали
поступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о
раке у Анастасии Заворотнюк.

Отметим, что речь идет о просторной квартире в Москве
площадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жилом
комплексе на улице Улофа Пальме. Изначально жилье принадлежало Анастасии Заворотнюк. Квартира куплена на этапе строительства, дом сдан в 2006 году. В
2015 актриса подарила ее в равных долях маме и старшим детям -Анне и Майку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2019 в 4:42 PST

На данный момент кадастровая стоимость недвижимости составляет
55,228 миллиона рублей. Рыночная же цена выше в четыре раза. Риелторы оценивают
апартаменты в элитном доме в зависимости от метража: от 80 миллионов до 350 миллионов рублей. Как
сообщает РИА ФАН, жилой комплекс, где находится недвижимость близких Анастасии
Заворотнюк, расположен рядом с огромным парком-заказником «Долина реки Сетунь»
с Мосфильмовским прудом.

Напомним, по
сообщениям СМИ у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Звезда проходила длительное
противоопухолевое лечение и сейчас получает комплекс процедур по реабилитации в клинике EMC
в деревне Жуковка. Ходят слухи, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня»
парализована правая часть тела.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинский журналист Роман Цимбалюк, который задал вопрос Владимиру Путину, уже после окончания большой пресс-конференции смог сформулировать возражения российскому лидеру по поводу «украинских танков». «Владимир Владимирович (…) говорит, что Т-64 – советский танк. Мол, у нас (у Украины – прим. ВЗГЛЯД) своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика