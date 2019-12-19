На семью парализованной Заворотнюк свалилась новая беда

Родные Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным борется

с онкологией, сейчас приходится непросто. Они все внимание и силы направили

на помощь больной раком звезде. Ходят слухи, что члены семьи по очереди дежурят

в палате знаменитости.

Ко всему прочему близкие Заворотнюк вынуждены периодически

отслеживать появляющуюся в СМИ информацию о состоянии актрисы. При необходимости

делать опровержения. Естественно, в такой круговерти что-нибудь можно забыть. Например,

оплачивать коммунальные услуги.

И вот на головы родственников многострадальной знаменитости свалилась новая беда: 76-летняя мама звезды ситкома «Моя прекрасная

няня» Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Платежи перестали

поступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о

раке у Анастасии Заворотнюк.

Отметим, что речь идет о просторной квартире в Москве

площадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жилом

комплексе на улице Улофа Пальме. Изначально жилье принадлежало Анастасии Заворотнюк. Квартира куплена на этапе строительства, дом сдан в 2006 году. В

2015 актриса подарила ее в равных долях маме и старшим детям -Анне и Майку.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2019 в 4:42 PST

На данный момент кадастровая стоимость недвижимости составляет

55,228 миллиона рублей. Рыночная же цена выше в четыре раза. Риелторы оценивают

апартаменты в элитном доме в зависимости от метража: от 80 миллионов до 350 миллионов рублей. Как

сообщает РИА ФАН, жилой комплекс, где находится недвижимость близких Анастасии

Заворотнюк, расположен рядом с огромным парком-заказником «Долина реки Сетунь»

с Мосфильмовским прудом.

Напомним, по

сообщениям СМИ у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Звезда проходила длительное

противоопухолевое лечение и сейчас получает комплекс процедур по реабилитации в клинике EMC

в деревне Жуковка. Ходят слухи, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня»

парализована правая часть тела.

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