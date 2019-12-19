На семью парализованной Заворотнюк свалилась новая беда

Родные Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным борется
с онкологией, сейчас приходится непросто. Они все внимание и силы направили
на помощь больной раком звезде. Ходят слухи, что члены семьи по очереди дежурят
в палате знаменитости.
Ко всему прочему близкие Заворотнюк вынуждены периодически
отслеживать появляющуюся в СМИ информацию о состоянии актрисы. При необходимости
делать опровержения. Естественно, в такой круговерти что-нибудь можно забыть. Например,
оплачивать коммунальные услуги.
И вот на головы родственников многострадальной знаменитости свалилась новая беда: 76-летняя мама звезды ситкома «Моя прекрасная
няня» Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Платежи перестали
поступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о
раке у Анастасии Заворотнюк.
Отметим, что речь идет о просторной квартире в Москве
площадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жилом
комплексе на улице Улофа Пальме. Изначально жилье принадлежало Анастасии Заворотнюк. Квартира куплена на этапе строительства, дом сдан в 2006 году. В
2015 актриса подарила ее в равных долях маме и старшим детям -Анне и Майку.
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На данный момент кадастровая стоимость недвижимости составляет
55,228 миллиона рублей. Рыночная же цена выше в четыре раза. Риелторы оценивают
апартаменты в элитном доме в зависимости от метража: от 80 миллионов до 350 миллионов рублей. Как
сообщает РИА ФАН, жилой комплекс, где находится недвижимость близких Анастасии
Заворотнюк, расположен рядом с огромным парком-заказником «Долина реки Сетунь»
с Мосфильмовским прудом.
Напомним, по
сообщениям СМИ у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Звезда проходила длительное
противоопухолевое лечение и сейчас получает комплекс процедур по реабилитации в клинике EMC
в деревне Жуковка. Ходят слухи, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня»
парализована правая часть тела.
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