У здания ФСБ в Москве расширили периметр безопасности

Сотрудники правоохранительных органов расширили периметр безопасности у здания ФСБ на Лубянке, прохожих попросили отойти дальше от ограждений, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего, однако позже появились сведения, что нападавших было трое.

У здания ФСБ на Лубянке расширили периметр безопасности. Прохожих попросили отойти дальше от ограждений. pic.twitter.com/cgiTAouXiu

— Взгляд (@vzglyad) December 19, 2019

Двое из них, предположительно, задержаны. Перед этим рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.

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