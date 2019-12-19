Мнение: Гипноз

Начнем разбираться в том, что такое транс и гипноз, не ресурс транса, а состояние транса, в котором психика доступна для внушения.

Строго говоря, большинство людей постоянно находятся в этом состоянии.

Гурджиев, например, целую практическую систему разработал, как выдернуть человека из этого коллективного морока и заставить хоть немного проснуться, прийти в осознанное состояние.

Осознанное состояние — это когда ваш локус контроля внутри границ и вы можете управлять своим вниманием сами.

Это единственное состояние личной силы. В других состояниях личная сила вам мерещится. Вы реактивны, то есть подчиняетесь только внешним стимулам и вами легко управлять.

Но транс трансу рознь.

Одно дело, когда ваш мозг действует в автоматическом режиме и вы как часть стада повторяете то, что говорят другие, хотите то, чего хотят другие, тянетесь туда, куда тянутся другие, воображая себя при этом уникальной личностью. Здесь вы подчиняетесь хотя бы коллективу, своему референтному кругу, с которым вы себя идентифицируете.

И совсем другое дело, когда вы начинаете подчиняться воле другого, отдельного человека.

Против такого гипноза у большинства людей стоят какие-никакие защиты. Просто так подойти и сказать незнакомому человеку «иди за мной» — нельзя. Он пошлет подальше. Бежать туда, куда побежали все — полезный для выживания паттерн. В конце концов все вместе дураками быть не могут, хотя в истории были обратные примеры, но, в основном, люди, тянутся в сторону тепла и пищи как стая мух. Любые стайные животные бессознательно воспринимают массу сородичей как верный ориентир к безопасности. И правильно делают.

Об этом трансе мы пока говорить не будем, хотя если вы хотите быть сильной личностью, вы должны жить осознанно, то есть проактивно, а не реактивно, ваш локус контроля должен быть внутри вас, а не тянуть вас извне как дудочка крысолова вместе с другими крысами.

После тестирования, посвященного рыбацкому гипнозу, мы должны разобраться в том типе внушения, когда один человек управляет другим.

В этом случае не коллективное сознание управляет вашей личностью, не «душа толпы» как называл это Лебон, а другая личность.

Это частный случай транса, его обычно считают самым опасным, открывающим простор для мошенничества.

Основная цель моего блога — научить самозащите, сделать людей, читающих блог, а точнее каждого отдельного читателя, сильней и устойчивей.

Быть сильным и устойчивым — это значит иметь независимую, адекватную самооценку, рычаг управления, то есть локус контроля — внутри границ, и владеть своим фокусом внимания. Вот это — идеальные настройки, позволяющие личности быть защищенной от любого негативного влияния. Делать собственный выбор.

Те же самые настройки открывают возможности для вашего влияния на других. На вас не могут влиять, вы можете влиять на других, особенно на тех, кто вас слабей. Чем лучше ваш локус и ваши границы, тем сильней ваше влияние. И это касается всех ресурсов. И влияния на работе, и влияния в дружбе, и в семье, и в любви.

Кажется, что такую силу легко использовать в мошеннических целях. Но мошенничество и по-настоящему хорошие границы — это взаимоисключающие вещи. Либо вы уважаете себя и опираетесь на себя, либо пытаетесь что-то стянуть у кого-то, как-то обмануть и поиметь других, и тогда границы у вас плохие. Вы шаритесь на чужой территории и вы очень уязвимы.

Люди с идеальными границами — это этичные люди. Этикет недаром связан с этикой. Связь этики с хорошими границами мы будем отдельно разбирать, но принцип хорошего локуса — это отвращение к халяве и запрет на чужое. «Не возжелай имущества ближнего твоего» — то самое. И не только имущества, всего чужого.

Поэтому мошенники, владеющие мощным гипнозом — это скорее миф. Если они и владеют какими-то очень простыми приемами и действуют на кого-то в своих мелочных целях, то на людей с очень плохими границами, куда хуже, чем у них. Эти люди и сами не этичны, иногда еще меньше, чем мошенники, просто трусливы и проявляется у них это иначе. Соблазняют мошенники именно халявой или чем-то чужим, выманивают из границ, хотя большинство их жертв и выманивать не надо, они сами то и дело вываливаются или живут вообще без собственных границ как бомжи без дома.

По этой причине вопроса об экологии знаний из моего вообще не должно стоять.

Вы не научитесь ничему, если цели ваши будут стяжательскими, а не созидательными.

Это все равно как рапаны в письмах пытаются использовать крючки и пики, чтобы поймать богатых мужей или соблазнить недоступных женщин. А получаются у них только щипцы и сливы. Не больше и не меньше, чем были до чтения, такие же примерно, если прогресса с точки зрения локуса нет и фокус на себе.

Ваш фокус должен быть на пользе близких и окружающих. Без такого фокуса вы очень быстро зайдете в тупик при изучении материалов. Поначалу что-то может получаться, на первом этапе, но прогресс быстро закончится. На следующий уровень вы не перейдете, поскольку для него нужна уже нормальная этика, то есть отсутствие эгоизма. И чем больше вы хотите прогресса, тем лучше должна быть ваша этика, меньше эгоизма.

Система знаний в этом блоге имеет встроенную защиту. Хотите использовать их в дурных целях, не получится.

Цели должны быть благими.

Для иллюстрации давайте начнем с цыганского гипноза.

В цыганский гипноз верят большинство людей. Кто-то сталкивался сам, кто-то слышал от близких знакомых, кто-то по логике понимает, что какой-то гипноз тут есть, если люди «добровольно» отдают цыганкам свои кольца и кошельки.

Вот это взятое в кавычки слово «добровольно» очень важный момент.

В состоянии транса как таковой воли у вас нет, она подменяется чужой волей. Вам может казаться, что вы действуете по своему желанию, но локус контроля ваш передан другому человеку. И вы путаете его волю и свою.

О добровольности без кавычек можно говорить лишь тогда, когда у человека внутренний локус контроля и нормальные границы.

Как дети считаются недееспособными, так многие взрослые с плохим локусом контроля с точки зрения личности — младенцы, не способные ни оценить, ни нести ответственность за свои действия. Они видят одну картину, потом картина оказывается иной, а потом еще и третьей, а сил уже нет. Из-за короны и внешнего локуса, они глупей животных, которыми управляет хотя бы инстинкт. В нормальном коллективе такие люди относительно адекватны (у людей социальные механизмы заменяют большую часть инстинктивных), но стоит вырвать из их круга поддержки и с ними можно делать все, что угодно. Этой слабостью людей пользуются секты и отдельные мошенники.

В чем состоит цыганский гипноз?

В том, что вы незаметно для себя передаете контроль, соблазнившись на какие-то пряники.

Чтобы была понятна система, нужно сразу иметь в виду, есть всего лишь два вида гипноза — директивный и скрытый.

При директивном гипнозе вы даете согласие, чтобы вас ввели в транс, обычно это делается во врачебных целях. Вы не сопротивляетесь отключению своей передней коры, отключить которую очень легко, намного легче, чем многим кажется, и дальше психотерапевт внушает вам те установки, которых вам не хватает. Обычно вы заранее знаете какие. Бросить курить или чесать до крови спину или бояться самолетов.

Этот метод известен давно. Он противоположен тому, чему я учу в блоге, влиять на себя посредством сознания, сознательно меняя себя, а до этого все прочитанное хорошо осмысливать и разбирать. Я апеллирую к сознанию, косвенно к бессознательной образной сфере, а директивный гипноз отключает сознание и обращается напрямую к бессознательной автоматической части психики. Сознание человека оказывает сопротивление любым убеждениям, не соответствующим его картине, оно удерживает короны, чуть что запускает мыслемешалку, поэтому работа с сознанием идет тяжело и сложно, а гипнотизер просто вырубает ваше Я и вставляет в вас верную установку. Если все у него получилось, потом вы ощущаете эту установку как результат своих поисков и открытий.

В некоторых случаях гипноз полезен и во многих случаях эффективен. При лечении аддикций серьезных я им успешно пользовалась. Но минус его состоит в том, что это, по сути хирургическая имплантация. Что-то приживется, что-то нет. Некоторые установки обречены на скорое отторжение или искажение. И ни один гипноз не делает личность сильней в целом, только решает какую-то конкретную проблему. В случае серьезной аддикции или фобии и некоторых других расстройств, это оправданно. Но это не решение проблемы слабой личности и ее адаптации.

Личность должна работать над собой САМА сознательно. Только тогда она сформируется изнутри как личность и будет сильной.

Чем от директивного, классического гипноза отличается цыганский, скрытый гипноз?

Цыганский гипноз — частный случай скрытого гипноза. Цыганский гипноз — неэкологичен конечно, потому что используется в мошеннических целях. Не всякий скрытый гипноз так плох, я расскажу потом про те виды, которые используются в благих целях. Скрытый гипноз многие используют неосознанно, а уж подвергаются ему постоянно, только не знают об этом. Обо всем я расскажу, поскольку моя цель — убрать тень с происходящего, заполнить слепые пятна и сделать восприятие действительности моими читателями более осознанным.

При цыганском гипнозе вы не даете согласия на отключение вашего сознания, как при гипнозе классическом, в кабинете врача. Ваше сознание отключается без вашего согласия.

Очень важно заметить такой момент, что нормально работающее сознание, то есть сознание человека с хорошим локусом, насильно отключить можно только ломом или чем-то подобным. Длительной депривацией, пытками. Ну или инъекциями веществ.

Цыгане воздействуют звуковыми и визуальными стимулами. Точно так же вы можете прийти в секту, а там играет трансовая музыка и курятся благовония, и вы можете незаметно для себя уйти в транс. Все это действует физически, однако если вы не находитесь в поиске кайфа и не радуетесь неизвестно откуда взявшемуся наслаждению, если вы любите опираться на себя и контролировать все происходящее с вами, все подобные штуки вас насторожат и отвратят. Мельканье ярких юбок перед глазами и звон монист и странная, нелогичная речь цыганки должны вызвать напряжение, а не желание расслабиться и открыться. Желание открыться при встрече с подобными вещами испытывают те, кто думают, будто мир создан для их наслаждения и безделья.

Обычно женщины у цыган занимаются таким, они более способны к скрытому гипнозу и у них больше визуальных инструментов, ярких одежд, украшений, а главное — женский голос действует успокаивающе, тогда как мужской более настораживающе, он связан с опасностью. (Мужской голос более хорош для директивного гипноза). Женщинам вообще охотней открывают границы, их не боятся. Так что лучшей защитой от такого транса является установка, что никто в этом мире не собирается радовать вас просто так, без учета собственных интересов. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Снять корону Сокровища — и 50% воздействия цыганок и им подобных станут неэффективны.

Если стоять и бездумно пялиться на яркие, звенящие и мелькающие стимулы долго, мозг может среагировать на такой перегруз сам собой. Любой мозг. Это его физиологическая особенность, которую Павлов и Бехтерев подробно описали и объяснили. Но зачем долго стоять и пялиться? Вы ведь не баран, уставившийся на новые ворота? Идите своей дорогой и занимайтесь своими делами.

Еще 50% воздействия — это речь цыганки. С этого все и начинается обычно. Просто так под монотонной атакой визуальных стимулов не окажешься.

Цыганка обещает рассказать будущее и сказать что-то очень важное про любовь или здоровье или деньги.

И большинство людей поддаются искушению Штурмана и Ищейки — получить ценную информацию.

Хочется встретить кого-то волшебного, кто предсказал бы что-то хорошее, и очень страшно, если предскажет плохое.

Из-за страха перед будущим, из-за постоянной расшатанности и огромного Штурмана, который рвется все контролировать наперед, люди замирают как кролики перед удавом на уверенных словах: «Погадаю, всю правду расскажу». Взгляд у цыганки твердый, прямой, глаза горят. Кажется, что она и впрямь, как скажет, так и будет. Сильная, знающая. В этот момент еще может упасть корона, будто все под контролем, особенно если цыганка скажет, девушке например: «Вижу, что твой мужчина не любит тебя».

Жажда контролировать будущее и страх перед возможным проклятием, вот что заставляет людей становиться жертвами цыганского гипноза.

Дальше цыганка вводит в транс посредством перегруза и расфокусировки, просит положить ей на ладонь одну купюру, вторую, снять кольцо или часы, и человек безвольно подчиняется. Нельзя сказать, что он не соображает ничего, но ему в этот момент кажется, что лучше так сделать, чтобы не стало хуже. Сознание его отключено наполовину, а воля передана другому.

Все это очень простые вещи, не волшебные, не магические, не требующие никаких особых навыков.

Защищаться от них просто. Особенно на первом этапе, а не когда вас уже оглушили и заморочили.

Но если в вас бесчинствует Штурман, а на вас высится корона, вас все равно обманут. Не цыгане, так продавцы какой-то дряни или агитаторы какой-то мути.

Сегодня начнем разбор заданий с нового тестирования, посмотрим как Казанова использовал скрытый гипноз.

Частично понятна тема про гипноз вообще и про цыганщину в частности?

Источник: Эволюция

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