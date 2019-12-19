Герои-гаишники кинулись спасать людей в ходе стрельбы в Москве

В ходе перестрелки у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы сотрудники ГИБДД бросились спасать людей. Один из них был убит, сообщила журналистка Маргарита Симонян в своем телеграм-канале.

«Гайцы, которые получают меньше, чем таксисты и водители, не побежали, не спрятались, а принялись спасать людей. Один из них погиб. Вспоминайте об этом, когда будете в следующий раз орать «менты-козлы», – написала Симонян.

Телеграм-канал Mash сообщил, что во время стрельбы другой сотрудник правоохранительных органов – Константин Однолепков получил ранение в голову. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Известно, что в ходе стрельбы на Лубянке пострадали не менее трех человек.

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