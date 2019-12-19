Стреляли в спину: ранение сотрудника ФСБ попало на видео

19.12.2019, 19:30, Разное

Согласно предварительным данным, стрельба на Лубянке унесла жизнь по меньшей мере одного сотрудника правоохранительных органов. Также известно о раненых в результате ЧП.

В Сеть слили видео, на котором оказался запечатлен момент тяжелого ранения одного из силовиков. На записи видно, как несколько человек бежит к укрытию и один внезапно падает – пуля, по всей видимости, попала ему в спину. После этого пострадавший не шевелится. Информации о его состоянии не поступало.



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