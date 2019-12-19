Стреляли в спину: ранение сотрудника ФСБ попало на видео

Согласно предварительным данным, стрельба на Лубянке унесла жизнь по меньшей мере одного сотрудника правоохранительных органов. Также известно о раненых в результате ЧП.
В Сеть слили видео, на котором оказался запечатлен момент тяжелого ранения одного из силовиков. На записи видно, как несколько человек бежит к укрытию и один внезапно падает – пуля, по всей видимости, попала ему в спину. После этого пострадавший не шевелится. Информации о его состоянии не поступало.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители общественного движения «Чесно» поймали депутатов Верховной Рады на новом трюке с голосованием. Нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей Ларин и Виктор Черный из книг и пачки с распечатками сконструировали «кнопкодавитель», который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем. Как рассказали в «Чесно», нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Microsoft перепишет часть ОС Windows на новом языке программирования / 3 декабря
- Наука: Секреты воспитания счастливого ребенка / 3 декабря
- Вадим Манукян предложил снять российскую версию «Слуги народа» / 14 декабря
- Марина Федункив трансформировалась в другую женщину / 28 октября
- Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут в одном доме / 2 декабря
- Мнение: Алексей Рощин «Как самому снять сериал» / 25 ноября
- Мнение: Путин устанет здороваться / 22 октября
- Мнение: Тоталитарный Дайджест. 08.12.2019 / 9 декабря