Неизвестные ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

В центральном районе Тбилиси Вера неизвестные нанесли ранения сыну экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне, сообщили в пресс-службе МВД.

«Ранен Цотне Гамсахурдия. Его перевозят в больницу. Мы пока не можем сказать, ранение огнестрельное или нанесено холодным оружием», – сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

В ведомстве не сообщили о том, удалось ли установить личности обвиняемых, и задержаны ли они. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «попытка умышленного убийства», наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Цотне – второй сын Звиада Гамсахурдии.

Ранее в Берлине был убит сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера.

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