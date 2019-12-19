Неизвестные ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

В центральном районе Тбилиси Вера неизвестные нанесли ранения сыну экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне, сообщили в пресс-службе МВД.
«Ранен Цотне Гамсахурдия. Его перевозят в больницу. Мы пока не можем сказать, ранение огнестрельное или нанесено холодным оружием», – сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.
В ведомстве не сообщили о том, удалось ли установить личности обвиняемых, и задержаны ли они. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «попытка умышленного убийства», наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Цотне – второй сын Звиада Гамсахурдии.
Ранее в Берлине был убит сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера.
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