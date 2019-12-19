Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке

19.12.2019, 19:30, Новости дня

СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы на улице Большая Лубянка по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Проводятся все необходимые следственные действия», – сообщается на сайте СК.

В четверг неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ в центре Москвы. Сообщалось о пострадавших и погибших. ФСБ заявила о ликвидации стрелявшего, позже появились сведения о троих нападавших.

Позже на Лубянке возобновилась стрельба, после чего два человека были задержаны.

У здания ФСБ на Лубянке расширили периметр безопасности. Прохожих попросили отойти дальше от ограждений. pic.twitter.com/cgiTAouXiu

— Взгляд (@vzglyad) December 19, 2019



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представители общественного движения «Чесно» поймали депутатов Верховной Рады на новом трюке с голосованием. Нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей Ларин и Виктор Черный из книг и пачки с распечатками сконструировали «кнопкодавитель», который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем. Как рассказали в «Чесно», нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика