«Ломаю стереотипы»: 49-летняя Наргиз решилась на четвёртого ребенка

49-летняя певица Наргиз в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала, что в ней произошёл психологический перелом. Артистка приняла решение начать свою жизнь заново, а также она планировала родить четвёртого ребёнка.

У Наргиз есть трое детей: дочери Сабина и Лейла и сын Ауэль. Кроме того, исполнительница уже является бабушкой. По словам артистки, в 49 лет с неё опала вся «шелуха». Теперь она чувствует себя «беспощадной» и «абсолютно свободной», готовой «рушить все стереотипы», и один из них – что нельзя рожать после 40 лет. Артистка обратилась за консультацией к врачам, но их вывод оказался однозначен: «время Наргиз ушло».

Звезда не согласилась на искусственную стимуляцию своего организма из-за серьёзных побочных эффектов, однако отказываться от мечты – тоже не оказалось подходящим вариантом для знаменитости. Поэтому Наргиз решила усыновить младенца. По мере его взросления певица откажется от дошкольного и школьного учреждений и переведёт ребёнка на домашнее обучение.

Усыновленный малыш будет жить на два государства: РФ и США. По словам Наргиз, в РФ она не чувствует себя полностью защищённой законом, в отличие от заокеанской страны. Именно по этой причине другие дети исполнительницы проживают на Западе.

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