Состояние двоих раненых в центре Москвы сотрудников ФСБ оценили как крайне тяжелое

19.12.2019, 19:26, Новости дня

Двое сотрудников ФСБ получили серьезные ранения в ходе стрельбы в центре Москвы, сообщили в Минздраве.

«Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего, однако позже появились сведения, что нападавших было трое.

Двое из них, предположительно, задержаны. Перед этим рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.



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