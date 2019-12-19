Состояние двоих раненых в центре Москвы сотрудников ФСБ оценили как крайне тяжелое

Двое сотрудников ФСБ получили серьезные ранения в ходе стрельбы в центре Москвы, сообщили в Минздраве.
«Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, сообщалось о трех погибших. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего, однако позже появились сведения, что нападавших было трое.
Двое из них, предположительно, задержаны. Перед этим рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.
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