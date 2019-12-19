Оглашены цены на Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S для России

В отечественном офисе немецкого бренда Mercedes-Benz открыт приём заказов на «заряженные» автомодели A45 S и CLA 45 S, а также оглашены цены на них для покупателей из России. Новинки, дебютировавшие этим летом, получили мощнейшие в мире 4-цилиндровые двигатели, благодаря чему признаны самыми скоростными машинами в данном классе.

Производительность «отечественных» версий Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S обеспечивается 2-литровым 421-сильным турбомотором, сочетающимся с «роботом» AMG Speedshift DCT-8G на 8 ступеней. В перечень оснащения входят два мокрых сцепления и полноприводная система 4Matic+. Что касается моделей для европейских государств, там налажены поставки машин с агрегатом, отдающим 387 лошадиных сил.

Обе машины получили по спортивной подвеске с амплитудозависимыми амортизаторами, в качестве опции предложена адаптивная подвеска под названием AMG Ride Control, в комплект входят электронноуправляемые амортизаторы. У водителя также имеется возможность использовать дрифт-режим, благодаря чему происходит передача крутящего момента на задние колеса.

До первой «сотни» A 45 S разгоняется за 3,9 секунды, а CLA 45 S – за 3,8 секунды. Скоростной максимум машин – 250 км/ч.

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