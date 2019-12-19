Бывший муж Аллы Пугачевой до сих пор хранит волос Константина Эрнста

Недавно, 13 декабря свой день рождения отметил Александр Стефанович, бывший муж Аллы Пугачевой. В его коллекции автографов только оригинальные экземпляры, так, он до сих пор хранит каплю крови Примадонны и волос Константина Эрнеста.

В этом году Александр Стефанович отпраздновал свой 75-летний юбилей, за огромный стаж работы в шоу-бизнесе он сотрудничал с огромным количеством знаменитостей. Однако наибольшей звездой для него всегда была экс-супруга Алла Пугачева. В его знаменитой коллекции необычных автографов музыкантов, исполнителей и других популярных артистов есть и памятка от Примадонны — ее отпечаток пальца.

Причем такой след легендарной певицы, словно в мрачной сказке, скреплен ее кровью. Неординарный способ придумала сама Алла Борисовна, после того, как Стефанович сказал ей, что она непременно добьется огромных успехов. Тогда ещё начинающая певица взяла нож, и, сделав надрез на пальце, выдавила на страницу каплю крови. Кроме того, имеется в удивительной экспозиции и ноготь Софии Ротару, а также много других замечательных предметов от звёзд отечественного шоу-бизнеса.

Есть в коллекции и своеобразный автограф Константина Эрнста, от гендиректора Первого телеканала Стефановичу достался его волос. Знакомство с ним у режиссера состоялось во времена съёмок картины о группе «Машины времени» — «Начни сначала». В те годы, вспоминает Стефанович, Эрнст носил пышную шевелюру, он, будучи сыном ученого биолога, академика, страстно желал стать кинорежиссёром. Молодой человек был очень эрудированным и искренним, потому сразу вызывал к себе благосклонное отношение.

Эта встреча произошла порядка трёх десятков лет назад, однако и сейчас у двух деятелей российской телеиндустрии остались теплые отношения. А в коллекции бывшего супруга Примадонны до сих пор бережно хранится волос нынешнего телепродюсера вместе с его памятной подписью. К слову, брак с Пугачевой продержался около четырех лет, после чего пара рассталась. Однако и после разрыва отношений Стефанович посвятил экс-влюбленной свою новую книгу «Кураж».

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