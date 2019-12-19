Стрельба под окнами ФСБ: появилось первое фото нападавшего

19.12.2019, 19:18, Разное

В Сети опубликовали первое фото одного из трех террористов, напавших на здание Федеральной службы безопасности в центре Москвы. СМИ сообщают, что преступников было трое, передает телеграм-канал «Подъем».

По предварительным данным, трое злоумышленников устроили стрельбу из автоматического оружия около 18 часов вечера. В ходе перестрелки двое из них были убиты, другой забаррикадировался в соседнем здании и отстреливался. В результате инцидента пострадали не менее трех человек. 



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