НАПК проверит декларацию депутата Одесского облсовета Саутенкова по заявлению областного Союза юристов

19.12.2019, 19:18, Новости дня

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начнет полную проверку декларации депутата Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Виталия Саутенкова, сообщает местное информагентство «Одесса Медиа». 

Заявление в НАПК с сообщением о нарушениях в декларации подали члены Союза юристов Одесской области.

«Из СМИ мы узнали, что у Виталия Саутенкова есть незадекларированный дом. А ведь закон один для всех, поэтому мы обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с требованием разобраться в нарушении. Сейчас мы получили ответ от НАПК, в котором нам подтвердили, что проверка Саутенкова состоится», – отметил руководитель Союза юристов Одесской области Александр Рябец.

«Одесса Медиа» опубликовало фото ответа НАПК.

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Фото: odessamedia.net


Фото: odessamedia.net

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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