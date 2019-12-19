НАПК проверит декларацию депутата Одесского облсовета Саутенкова по заявлению областного Союза юристов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начнет полную проверку декларации депутата Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Виталия Саутенкова, сообщает местное информагентство «Одесса Медиа».
Заявление в НАПК с сообщением о нарушениях в декларации подали члены Союза юристов Одесской области.
«Из СМИ мы узнали, что у Виталия Саутенкова есть незадекларированный дом. А ведь закон один для всех, поэтому мы обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с требованием разобраться в нарушении. Сейчас мы получили ответ от НАПК, в котором нам подтвердили, что проверка Саутенкова состоится», – отметил руководитель Союза юристов Одесской области Александр Рябец.
«Одесса Медиа» опубликовало фото ответа НАПК.
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Фото: odessamedia.net
Фото: odessamedia.net
Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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