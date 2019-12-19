Мнение: Стрельба на Лубянке

Сообщают, что в центре Москвы у приемной ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Погибло 3 человека (по поводу убитых противоречивая информация — по одним данным, 2 погибших сотрудника ФСБ и 1 сотрудник ГИБДД, по другом — двое из убитых действовали заодно со стрелком) и сейчас стрелка пытаются взять или завалить.
Трансляция с Лубянки.
На место вызвали спецназ + МЧС.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители общественного движения «Чесно» поймали депутатов Верховной Рады на новом трюке с голосованием. Нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей Ларин и Виктор Черный из книг и пачки с распечатками сконструировали «кнопкодавитель», который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем. Как рассказали в «Чесно», нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Праздник «на стиле»: В чем встречать Новый год 2020 / 4 декабря
- Гидрометцентр предупредил о волнах холода зимой в Москве / 12 декабря
- Ученые: Нужно пить кофе с медом для лечения кашля / 24 ноября
- Под Хабаровском сняли разгуливающего по улице амурского тигра / 2 декабря
- Мнение: Андрей Фурсов про пропавшую библиотеку Ивана Грозного и роман Набат / 29 ноября
- Названа роковая ошибка Владимира Зеленского / 29 октября
- Надежда Бабкина во время прощания с Юрием Лужковым пообещала помнить мэра вечно / 12 декабря
- Самоуверенный Шепелев намерен подложить свинью собственному сыну / 19 декабря