Мнение: Стрельба на Лубянке

Сообщают, что в центре Москвы у приемной ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Погибло 3 человека (по поводу убитых противоречивая информация — по одним данным, 2 погибших сотрудника ФСБ и 1 сотрудник ГИБДД, по другом — двое из убитых действовали заодно со стрелком) и сейчас стрелка пытаются взять или завалить.

Трансляция с Лубянки.

На место вызвали спецназ + МЧС.

Источник: Colonel Cassad

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