Путину доложили о перестрелке в центре Москвы

19.12.2019, 19:12, Разное

После завершения большой пресс-конференции, на которой Владимир Путин в течении более чем четырех часов отвечал на вопросы журналистов, он отправился на концерт в честь Дня работника органов безопасности. Там российский лидер обратился к гостям мероприятия, призвав более активно противодействовать экстремизму.

«Надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность», – цитирует РИА Новости президента России. Он добавил, что в 2019 году в нашей стране удалось предотвратить 33 теракта.

О том, можно ли называть этим словом стрельбу на Лубянке, или у произошедшего в самом центре Москвы другая природа, судить пока рано. В любом случае, президенту сообщили о случившемся. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Материал дополняется.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика