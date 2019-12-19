Путину доложили о перестрелке в центре Москвы

После завершения большой пресс-конференции, на которой Владимир Путин в течении более чем четырех часов отвечал на вопросы журналистов, он отправился на концерт в честь Дня работника органов безопасности. Там российский лидер обратился к гостям мероприятия, призвав более активно противодействовать экстремизму.
«Надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность», – цитирует РИА Новости президента России. Он добавил, что в 2019 году в нашей стране удалось предотвратить 33 теракта.
О том, можно ли называть этим словом стрельбу на Лубянке, или у произошедшего в самом центре Москвы другая природа, судить пока рано. В любом случае, президенту сообщили о случившемся. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Материал дополняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии / 4 декабря
- Рубль подешевел к доллару и евро / 28 октября
- Бывший мэр Славянска Неля Штепа отсудила у Украины в ЕСПЧ 3600 евро за свой арест / 24 октября
- При столкновении вертолетов в Мали погибли 13 французских военных / 26 ноября
- «Наполи» прекратило сотрудничество с главным тренером команды Анчелотти / 11 декабря
- Шойгу поставил задачу нарастить группировку кораблей с «Калибрами» и «Цирконами» / 9 декабря
- Путин назвал число предотвращенных с начала года терактов / 6 ноября
- Украина стремится не на словах, а не деле приблизиться к стандартам НАТО в армии – Зеленский / 5 декабря