Путину доложили о перестрелке в центре Москвы

После завершения большой пресс-конференции, на которой Владимир Путин в течении более чем четырех часов отвечал на вопросы журналистов, он отправился на концерт в честь Дня работника органов безопасности. Там российский лидер обратился к гостям мероприятия, призвав более активно противодействовать экстремизму.

«Надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность», – цитирует РИА Новости президента России. Он добавил, что в 2019 году в нашей стране удалось предотвратить 33 теракта.

О том, можно ли называть этим словом стрельбу на Лубянке, или у произошедшего в самом центре Москвы другая природа, судить пока рано. В любом случае, президенту сообщили о случившемся. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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