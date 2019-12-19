У здания ФСБ на Лубянке прозвучали еще выстрелы

19.12.2019, 19:12, Новости дня

Рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба. Как информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД, прозвучали три выстрела.

Подходы к Лубянской площади перекрыты спецслужбами. 

Подходы к Лубянке блокированы pic.twitter.com/IhSECmqMPb

— Взгляд (@vzglyad) 19 декабря 2019 г.

Ранее неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, по данным СМИ, погибли три человека. Очевидец рассказал о подробностях инцидента в центре столицы у здания ФСБ.

Позже стало известно, что нападавшего нейтрализовали



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