У здания ФСБ на Лубянке прозвучали еще выстрелы

Рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба. Как информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД, прозвучали три выстрела.

Подходы к Лубянской площади перекрыты спецслужбами.

Подходы к Лубянке блокированы pic.twitter.com/IhSECmqMPb

— Взгляд (@vzglyad) 19 декабря 2019 г.

Ранее неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, по данным СМИ, погибли три человека. Очевидец рассказал о подробностях инцидента в центре столицы у здания ФСБ.

Позже стало известно, что нападавшего нейтрализовали

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