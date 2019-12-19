Путину доложили о стрельбе в центре Москвы

Президента РФ Владимира Путина проинформировали о стрельбе в центре Москвы на Лубянке, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту доложено», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, по данным СМИ, погибли три человека. Очевидец рассказал о подробностях инцидента в центре столицы у здания ФСБ.
Позже стало известно, что нападавшего нейтрализовали, однако через некоторое время, по данным СМИ, стрельба возобновилась.
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