Путину доложили о стрельбе в центре Москвы

Президента РФ Владимира Путина проинформировали о стрельбе в центре Москвы на Лубянке, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту доложено», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, по данным СМИ, погибли три человека. Очевидец рассказал о подробностях инцидента в центре столицы у здания ФСБ.

Позже стало известно, что нападавшего нейтрализовали, однако через некоторое время, по данным СМИ, стрельба возобновилась.

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