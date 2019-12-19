Новые данные о вреде вейпов

Появляется все больше новой информации о потенциальном вреде электронных сигарет. В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, авторы описали, какие вещества входят в состав ароматизированных жидкостей и капсул, которые используются в электронных сигаретах. В экспериментах на культурах клеток и тканей они установили потенциальный вред этих соединений.

Ученые из Медицинского центра Рочестерского университета подробно описали вредное воздействие ароматических компонентов на легочную ткань. Среди обнаруженных вредных эффектов воспаление и генетические повреждения, которые в долгосрочной перспективе значительно повышают риск респираторных заболеваний и даже рака.

«Хотя такие названия, как манго, огурец и мята, создают впечатление о безопасности ароматов в жидкостях для электронных сигарет, реальность такова, что эти ощущения возникают от химических веществ. Результаты указывают, что воздействие этих химических веществ вызывает повреждение и дисфункцию в легких, являясь предвестниками долгосрочных последствий для здоровья», – рассказал Ирфан Рахман (Irfan Rahman), ведущий автор исследования.

За исключением никотина, а также пропиленгликоля и растительного глицерина, составляющих основу жидкостей для вейпа, большинство производителей не раскрывают, какие химические соединения они используют для создания ароматизаторов.

Методом масс-спектрометрии исследователи определили почти 40 химических веществ, присутствующих в различных комбинациях в семи ароматизаторах, изготовленных JUUL. К ним относятся углеводороды и летучие органические соединения, которые нередко применяются в промышленности и могут наносить вред при вдыхании.

Ученые подвергли аэрозольным парам из ароматических капсул ткани легких человека, в том числе эпителиальные клетки бронхов (играют важную роль в газообмене) и моноциты (клетки иммунной системы).

Они выяснили, что выделенные химические вещества вызывают воспаление и разрушают целостность эпителиальных клеток, что в конечном итоге может привести к острому повреждению легких и респираторным заболеваниям. Также от воздействия паров повреждается ДНК в клетках, что потенциально является предвестником рака.

«Технология вейпинга существует только в течение короткого периода времени, и ее использование, особенно среди молодежи, лишь недавно начало активно расти. Это исследование дает дополнительное доказательство того, что вейпинг – хотя он и менее вреден в краткосрочной перспективе, чем горящий табак – приводит хронических пользователей к серьезным проблемам со здоровьем в дальнейшей жизни», — резюмировал Рахман.

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