Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу: реакция Владимира Путина, Хейли Бибер, Шер, Джона Ледженда и других

Вчера, 18 декабря, в Вашингтоне прошло заседание нижней палаты Конгресса США, центральным вопросом которого стал выдвинутый в сентябре спикером палаты Нэнси Пелоси импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. За такое решение по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 законодателей, против выступили 197 и три человека (один демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании. Сразу же после первого голосования состоялось и второе — по статье «воспрепятствование Конгрессу». «За» высказались 229 человек, «против» — 198. Согласно процедуре, теперь вопрос об отстранении Трампа от его обязанностей решил сенат.

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Штатов, кого подвергли импичменту. Такое же решение палата представителей приняла относительно Эндрю Джексона и Билла Клинтона в 1868 и 1998 годах соответственно. Но сенат обоих оправдал. Перед голосованием 45-й президент США написал в Twitter:

Верите ли вы, что сегодня мне вынесут импичмент радикальные левые, бездельники-демократы — и я не делал ничего плохого? Ужасная ситуация. Это не должно никогда повториться с другим президентом. Помолимся!

А сразу после заседания нижней палаты он высказался не менее резко, назвав произошедшее «политическим убийством Демократической партии» и «нападением на Америку». Оперативная реакция на новость поступила как со стороны политиков, так и со стороны селебрити. На сегодняшней пресс-конференции на эту тему высказался президент России Владимир Путин:

Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, как будто оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен — еще нужно пройти сенат, где у республиканцев, как мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам.

Модель и жена Джастина Бибера Хейли Болдуин опубликовала в Instagram-историях снимок с надписью Bye, Felicia («прощай, Фелиция»). Это цитата из фильма «Пятница» (Friday) и означает проводы в резкой манере. Но через несколько часов девушка удалила публикацию.

Актер Коул Спроус тоже выразил радость и написал, что пора «праздновать». Свою позицию высказало и старшее поколение: актриса Бетт Мидлер прокомментировала новость коротко — «Импичмент вынесен», а певица Шер написала следующее:

Президент Дональд Трамп, которому сегодня предъявили импичмент, сделал богатых богаче, бедных беднее и зачистил миллионы голосов демократов! Этот человек хотел завладеть своим миром, но при этом потерял собственную душу.

Шер

Звезда «Зачарованных» Алиса Милано опубликовала пост, в котором говорится, что для нее это решение стало одновременно и радостным, и печальным:

То, что он оставил после себя, не может быть стерто этим голосованием. Он поощрял нетерпимость и ксенофобию. Потребуется смена нескольких поколений, чтобы восстановиться. Это страшный день в нашей истории. Но великая защита нашей демократии.

Певец и самый сексуальный мужчина года по версии журнала People Джон Ледженд назвал Трампа «злодеем» в Twitter:

Спасибо палате представителей за выполнение своего конституционного долга. Пожалуйста, пусть каждый позвонит своему сенатору и скажет, чтобы убрали этого злодея с должности.

Не осталась в стороне ставшая популярной в этом году певица Lizzo:

Единственное, что ранит — это то, что страна разделена ненавистью, разжигаемой (sic) такими людьми, как ты… Тебе лучше дать своему мальчику несколько советов о том, как говорить правду, ему это понадобится.

Алисса Милано

Дата начала слушаний об импичменте Трампа в сенате пока не определена, но это произойдет в январе будущего года.

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