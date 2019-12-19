Княгиня Шарлен и князь Альбер раздали детям подарки в преддверии Рождества

Рождественская суета захватила представителей всех европейских монархий! Один за другим королевские дома выпускают праздничные открытки и проводят торжественные ужины. Вчера княжеская семья Монако вместе с добровольцами Красного креста провела церемонию раздачи праздничных подарков в Монте-Карло, а после — устроила детский праздник во дворце. Княгиня Шарлен выбрала для этого события элегантный комплект из черной водолазки и брюк, набросив сверху синее пальто с яркой вышивкой. Княгиня Шарлен и князь Альбер раздают подарки

Раздача рождественских подарков детям из малоимущих семей, пенсионерам и другим незащищенным слоям населения была инициирована много лет назад, еще матерью князя Альбера, принцессой Грейс. С тех пор ее дети и внуки неизменно следуют традиции.

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