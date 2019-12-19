Названы имена пострадавших в ходе стрельбы в центре Москвы

В ходе стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы пострадали Александр Замчалин, Павел Анисимов, Илья Фисенко. Известно, что ранения получили не менее двух сотрудников силовых ведомств, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее СМИ сообщили, что пострадавших увезли на карете скорой помощи. Нападавших было трое, один из них ликвидирован. По предварительным данным, один из преступников был одет как сотрудник правоохранительных органов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]