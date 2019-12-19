Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп

Веронике Жилиной всего 11 лет, однако она уже подает большие надежды. Юная фигуристка уже исполняет сложные элементы, а в этот раз поразила поклонников одним из сложнейших.

Четверной тулуп, который девочка исполнила во время тренировки, покорил сердца фанатов. Стоит заметить, что в столь раннем возрасте до нее никто не выполнял этот элемент. Отрывком с репетиции номера поделилась страница в социальной сети «Инстаграм», посвященная Веронике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Team Veronika Zhilina��⛸ (@teamzhilina) 17 Дек 2019 в 9:00 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]