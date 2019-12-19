Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп

19.12.2019, 19:05, Разное

Веронике Жилиной всего 11 лет, однако она уже подает большие надежды. Юная фигуристка уже исполняет сложные элементы, а в этот раз поразила поклонников одним из сложнейших.

Четверной тулуп, который девочка исполнила во время тренировки, покорил сердца фанатов. Стоит заметить, что в столь раннем возрасте до нее никто не выполнял этот элемент. Отрывком с репетиции номера поделилась страница в социальной сети «Инстаграм», посвященная Веронике.

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Публикация от Team Veronika Zhilina&#55357;&#56478;⛸ (@teamzhilina) 17 Дек 2019 в 9:00 PST



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