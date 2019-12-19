У здания ФСБ задержали двоих человек

19.12.2019, 19:05, Новости дня

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД сообщил, что после новой стрельбы со стороны здания ФСБ задержали двоих человек.

Три выстрела слышно было со стороны здания ФСБ, после чего двоих задержали и увезли, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Ранее он сообщил, что рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.



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