У здания ФСБ задержали двоих человек

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД сообщил, что после новой стрельбы со стороны здания ФСБ задержали двоих человек.

Три выстрела слышно было со стороны здания ФСБ, после чего двоих задержали и увезли, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Ранее он сообщил, что рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]