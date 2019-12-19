Максим Галкин пришел на съёмки новогоднего огонька в белом пальто, чем вызвал упреки хейтеров в эпатаже. Тренд-аналитик Максим Зарипов высказал свою точку зрения по поводу наряда известного артиста.

Критика в адрес Галкина лишена оснований, считает стилист. Он отмечает, что у Галкина есть свой стиль в одежде, а обвинение в безвкусии абсолютно беспочвенно. Наличие самоиронии позволяет юмористу тонко чувствовать грань, переступив которую человек выглядит смешным и вызывающе одетым. Иногда он выбирает странные вещи, но общее впечатление остается приятным и не говорит об отсутствии вкуса. Подчеркнув свое негативное отношение к нарядам некоторых отечественных поп-исполнителей, в частности Филиппа Киркорова и Николая Баскова, и даже сравнив их с попугаями, Зарипов утверждает, что у Галкина нет желания выглядеть так, как будто перед зрителями райская птица. Он еще раз подчеркивает, что от этого артиста спасает чувство юмора, которое является показателем высокого интеллекта.

Кстати, погода в Москве, как утверждают уже аналитики-метеорологи, по плюсовой температуре побила рекорд тепла 133-летней давности, снега нет. Но его белизну вполне заменит цвет пальто знаменитого юмориста.

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