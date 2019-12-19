В Сети появились изображения нового гибкого смартфона Samsung. Он имеет форму «раскладушки» и является более компактным по сравнению с Galaxy Fold.

Один из проверенных информаторов, использующий ник Ice Universe, часто выкладывает информацию о новинках мира гаджетов. На этот раз он поделился фотографиями гибкого смартфона Samsung. В плане конструкции смартфон сильно похож на Moto Razr 2019, что сразу бросилось в глаза любителям мобильных девайсов. Информация о технических составляющих пока не предоставляется, но пользователи Сети уже высказали свои некоторые предположения, основанные на фотографиях.

Основная камера имеет два датчика изображения и светодиодную вспышку. Рядом расположен небольшой дисплей на светодиодах, который будет отображать текущее время, дату и уровень заряда аккумулятора. Имеется в устройстве и фронтальная камера. Она располагается в отверстии в центральной верхней части основного экрана. На нижней панели пользователи разглядели USB-C разъем и вырез под громкоговоритель.

Некоторые предположили, что презентация может пройти с 7 по 10 января на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Также возможным местом дебюта новинки называется MWC 2020, которая пройдет в феврале. Фотографии, попавшие в Сеть, только подогрели интерес пользователей к этому устройству.

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