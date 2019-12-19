Жуткие кадры с места стрельбы в центре Москвы

19.12.2019, 18:58, Разное

Центр Москвы оказался буквально парализован после стрельбы на Большой Лубянке. Движение транспорта было перекрыто, прохожих оперативно вывели на безопасное расстояние от места событий.

Некоторые предпочли не полагаться на свою скорость и спрятаться от пуль за автомобилями. Похожую стратегию избрали и сотрудники правоохранительных органов.

Тем временем на место стрельбы в большом количестве прибыли силовики. До прибытия спецназа в тяжелой защите стрелку противостояли патрульные с пистолетами.

Согласно последним данным, стрелок был ликвидирован. Личность преступника устанавливается.

Данные о жертвах и раненых в ходе стрельбы в центре Москвы уточняются. Пока в СМИ поступает противоречивая информация.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика