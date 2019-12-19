Жуткие кадры с места стрельбы в центре Москвы

Центр Москвы оказался буквально парализован после стрельбы на Большой Лубянке. Движение транспорта было перекрыто, прохожих оперативно вывели на безопасное расстояние от места событий.
Некоторые предпочли не полагаться на свою скорость и спрятаться от пуль за автомобилями. Похожую стратегию избрали и сотрудники правоохранительных органов.
Тем временем на место стрельбы в большом количестве прибыли силовики. До прибытия спецназа в тяжелой защите стрелку противостояли патрульные с пистолетами.
Согласно последним данным, стрелок был ликвидирован. Личность преступника устанавливается.
Данные о жертвах и раненых в ходе стрельбы в центре Москвы уточняются. Пока в СМИ поступает противоречивая информация.
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