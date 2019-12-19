Синдром стареющего генсека: над россиянами нависла новая опасность

Президент России Владимир Путин страдает «синдромом стареющего генсека». Именно этот синдром заставляет хозяина Кремля опасаться государственных переворотов, возлагать надежды на спецслужбы и придумывать им все новые и новые бонусы ради сохранения лояльности.

Такое мнение высказала российский журналист Евгения Альбац.

«Президент (Путин) страдает тем, что я называю синдромом стареющего генсека. Все генсеки советской власти, когда они старели или слабели как руководители, как было в случае Горбачева, они окружали себя чекистами, полагали, что это их спасет от переворота.

Как вы помните, в результате переворота был отстранен от власти Никита Хрущев. Очевидно совершенно, что для Путина, который просто все сейчас вложил, всю власть вложил в силовиков, в это свое чекистское окружение, он абсолютно зависим от этого окружения», – объяснила журналист в эфире «Эхо Москвы».

Усиление силовиков сделало Путина зависимым от них, считает Альбац.

«Мы видим, что Путин очевидно побаивается и своих телохранителей. Неслучайно он их все время меняет. Это в принципе считается правильной тактикой в отношении телохранителей. Но он их все время задабривает различными коврижками. То он их отправляет губернаторами, то на всякие Росгвардии и так далее.

То есть другими словами, он все время вынужден с этими людьми расплачиваться за то, чтобы они сохранили лояльность и чтобы тех, кто находится около него, тоже понимали и знали, что если они лояльны, то хозяин их отблагодарит, их, их семьи и так далее. До седьмого колена.

Еще раз, если бы это касалось какого-то даже олигарха – ну бог с ними. В конце концов, это далеко от нас. Но когда это касается первого главы государства, президента РФ, то это те опасности, те риски, которые стоят уже непосредственно перед нами», – добавила Альбац.

Напомним, ранее Андрей Пионтковский писал о том, что Украина вернет себе и Крым и Донбасс после исторически неизбежного «Чейн — Стокса» путинской недоимперии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]