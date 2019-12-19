«Надули по всем фронтам!» Ветеран АТО обрисовал ситуацию после «нормандской встречи»

Перемирия на Донбассе не наблюдается
Россия продолжает нарушать Минские соглашения – с момента «нормандской встречи» в Париже на Донбассе ежедневно фиксируются обстрелы украинских позиций.
Об этом заявил ветеран АТО, офицер запаса Мирослав Гай. «И у нас почти каждый день были раненые, а вчера (18 декабря. – Ред.) – погибший», – подчеркнул он.
Гай напомнил, что на днях штаб ООС снова сообщил о большом количестве тяжелого вооружения со стороны россиян.
«Они не выполняют никаких действий даже касательно старых пунктов Минского формата, таких как прекращение огня и отведение тяжелого вооружения. Это ставит под сомнения любые дальнейшие действия и возможные договоренности», – отметил офицер.
«Они нас надули по всем фронтам, по всем вопросам. А мы продолжаем делать большие голубые глаза и говорить «ой». Искать, как сказал когда-то Зеленский, «мир в глазах Путина». Начнут выполнять какие-то реальные действия – можно будет говорить о прорыве», – констатировал Гай.
Боец также прокомментировал заявление главы МИД Вадима Пристайко о том, что в Украине недостаточно людей для равноценного обмена пленными с РФ.
«Это, если честно, просто феерическое заявление. Раньше обменный фонд никогда не обсуждался публично… Во-первых, о слабости своих позиций не стоит говорить на весь мир на телеканалах и эфирах, тем более перед такими сложными переговорами. Это что, пас администрациям ОРДЛО и россиянам?» – поинтересовался он.
По его мнению, обмен «всех на всех» – это понятная формула, а сейчас вокруг обмена происходят какие-то спекуляции.
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