В центре Москвы у здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу

В Москве неизвестный открыл огонь из автоматического оружия на площади Воровского, около со зданием ФСБ, пишет Telegram-канал Baza. По предварительным данным, есть погибший.
Информацию о стрельбе подтверждает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД Москвы. По данным собеседника издания, стрельба произошла на парковке, прилежащие к месту происшествия улицы перекрыты.
Telegram-канал «112» сообщает о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash пишет , что убит сотрудник ГИБДД.
По данным источника РБК, стрельбу открыли в приемной спецслужбы. После этого нападавший выбежал на улицу. По данным «112», преступников было трое, двое из них погибли.
По данным Mash, в городе введен план «Сирена». Канал публикует видео с моментом перестрелки.
Информацию о стрельбе подтверждает Telegram-канал «Подъем». «Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — приводит канал слова очевидца.
Дороги к Лубянской площади перекрыты. Людей высаживают из общественного транспорта, пишет «МБХ Медиа».
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