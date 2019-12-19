Суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссасхар

Московский областной суд не нашел оснований для отмены приговора израильтянке Нааме Иссасхар, осужденной по обвинению в хранении и контрабанде около 10 граммов гашиша, сообщает «Интерфакс».
Иссахар приговорена к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.
Иссахар отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.
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