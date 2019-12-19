ФСБ заявила, что стрелявший на Лубянке «нейтрализован»

19.12.2019, 18:57, Новости дня

Неизвестный, открывший стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, «нейтрализован». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Есть пострадавшие. Личность стрелка устанавливается.

В ФСБ уточнили, что ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке.

Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия на площади Воровского, около со зданием ФСБ, в среду вечером. Разные источники и Telegram-каналы утверждали, что погибли от одного до трех человек. Сообщалось также о раненых.

Telegram-канал «112» сообщал о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash писал , что убит сотрудник ГИБДД.

По данным источника РБК, стрельбу открыли в приемной спецслужбы. После этого нападавший выбежал на улицу. По данным «112», преступников было трое, двое из них погибли.

Вскоре после начала стрельбы в городе был введен план «Сирена». Дороги к Лубянской площади перекрыли, людей высаживали из общественного транспорта.



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