ФСБ заявила, что стрелявший на Лубянке «нейтрализован»

Неизвестный, открывший стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, «нейтрализован». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
Есть пострадавшие. Личность стрелка устанавливается.
В ФСБ уточнили, что ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке.
Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия на площади Воровского, около со зданием ФСБ, в среду вечером. Разные источники и Telegram-каналы утверждали, что погибли от одного до трех человек. Сообщалось также о раненых.
Telegram-канал «112» сообщал о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash писал , что убит сотрудник ГИБДД.
По данным источника РБК, стрельбу открыли в приемной спецслужбы. После этого нападавший выбежал на улицу. По данным «112», преступников было трое, двое из них погибли.
Вскоре после начала стрельбы в городе был введен план «Сирена». Дороги к Лубянской площади перекрыли, людей высаживали из общественного транспорта.
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