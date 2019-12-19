В Москве произошла стрельба возле здания ФСБ – СМИ

В Москве 19 декабря неподалеку от здания Федеральной службы безопасности РФ произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным канала, в городе ввели план «Сирена».

Позже канал Baza сообщил, что по последней информации, «при нападении на здание ФСБ на Лубянке были ранены три человека, один из них скончался».

Источники в главном управлении министерства внутренних дел Москвы подтвердили агентству РБК, что в районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова.

По словам одного из собеседников РБК, при стрельбе погиб один человек. Другой собеседник утверждает, что человека ранили.

Очевидица событий, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, рассказала «Новой газете», что перестрелка началась около 18.00 (17.00 по Киеву), после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. По данным издания, как минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Есть раненые.

Видео очевидцев pic.twitter.com/V1ZSotrHNw

— Новая Газета (@novaya_gazeta) December 19, 2019

Официально инцидент российские силовики пока не комментировали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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