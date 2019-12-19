Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с предложениями президента

19 декабря Верховная рада Украины одобрила предложения президента Украины к закону «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады» (№0979), передает корреспондент издания «ГОРДОН».

За документ проголосовали 337 депутатов.

Парламентарии поддержали 9 из 10 правок президента Украины Владимира Зеленского.

Законопроект устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента – то есть обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления.

Согласно документу, в состав специальной следственной комиссии должны входить нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи.

Законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента Верховная Рада приняла за основу 25 апреля.

6 июля парламент принял его во втором чтении и в целом. 12 сентября президент вернул документ в Раду со своими предложениями.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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